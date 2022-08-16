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Обладателям карт «Тройка» рассказали о новых функциях в приложении «Московский транспорт»

Анастасия Колоскова
Город
Обладателям карт «Тройка» рассказали о новых функциях в приложении «Московский транспорт»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

После обновления приложения «Московский транспорт» в нем появилось много полезных функций, которыми могут воспользоваться пользователи карт «Тройка». Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— «Тройку» можно привязать к аккаунту и легко пополнять баланс или покупать билеты. Добавляйте сразу несколько карт в профиле — например, чтобы пополнять баланс ваших близких, — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь пассажиры в случае утери «Тройки» могут ее заблокировать и перенести баланс на новую карту. Также приложение сохранит историю проходов и поездок, оплаченных картой.

В ведомстве отметили, что для всех, кто привяжет «Тройку» к профилю, пересадка на наземном транспорте в течение 90 минут с начала поездки станет бесплатной автоматически, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно «СберТройка» объявила конкурс на дизайн карты «Тройка» для киосков печати. В финал вышли два варианта, из которых столичный Дептранс предложил москвичам выбрать победителя.

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