Фото: Минобороны РФ

Потеря Украиной доступа к Черному морю — лишь вопрос времени. Российская армия может взять под свой контроль оставшуюся часть «украинского» побережья до конца лета. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

О потенциальной потере Киевом выхода к Черному морю уже написали в западных СМИ. Так, в издании National Interest отметили, что отсутствие доступа к морю нанесет по Украине катастрофический удар и «сделает ее государством-обрубком».

Собеседник «ВМ» заявил, что подобное развитие событий неизбежно. Россия возьмет под свой контроль Николаевскую и Одесскую области и тем самым отсечет киевский режим от Черного моря.

— СВО предполагает, что наша страна будет полностью контролировать черноморское побережье (юго-востока Украины — прим. «ВМ»). Это исторически русский регион, и оставлять его во власти русофобской хунты было бы странно, — подчеркивает Подберезкин.

По мнению эксперта, Киев может лишиться доступа к Черному морю уже в этом месяце.

— На самом деле это может случиться очень быстро. Со мной, конечно, многие эксперты не согласятся, но я полагаю, что до конца августа это произойдет, — заключил собеседник «ВМ».

До этого опрошенные «ВМ» военные эксперты спрогнозировали, когда и как закончится спецоперация на Украине.