Политическая капитуляция: военные эксперты спрогнозировали, когда и как закончится спецоперация

Фото: Минобороны РФ

Специальная военная операция (СВО) России на Украине завершится после выполнения всех поставленных целей. Точные сроки назвать сложно, однако это может произойти уже через месяц. При этом создание милитаризованной зоны между странами не отвечает задачам СВО. Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» военные эксперты.

Накануне экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сравнил происходящее на Украине с Корейской войной. По его словам, конфликт завершится через 4–6 месяцев перемирием и созданием милитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Собеседники «ВМ» подчеркивают, что аналогия с событиями в Корее почти 70-летней давности неуместна. Тогда движущей силой противоборствующих сторон был конфликт двух коалиций — капиталистической во главе с США и социалистической во главе с СССР. Сейчас же ситуация иная: на Украине разворачивается противостояние между Россией и широкой западной коалицией.

Исход этого противостояния в большей степени зависит от России и определяется целями, поставленными руководством страны. Чем же завершится спецоперация?

— Предполагается, что военная мощь Украины в любом случае будет уничтожена. А дальше — либо киевский режим целиком заменят, либо достигнут с ним таких радикальных договоренностей, которые бы гарантировали нейтралитет Украины и отсутствие на ее территории военных баз, — отвечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

В свою очередь военный эксперт Виктор Литовкин полагает, что в результате СВО вся территория Украины должна находиться под полным контролем России:

— Спецоперацию надо доводить до конца — до границ с Польшей. Потому что если какой-то участок Украины останется неподконтрольным нашей стране, то оттуда опять будут лететь снаряды, ракеты и убивать мирное население.

Спрогнозировать сроки завершения СВО довольно трудно. Однако оба собеседника «ВМ» сошлись во мнении, что операция завершится, когда все поставленные задачи будут выполнены.

— Задачи СВО — обеспечение безопасности Луганской и Донецкой народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины, — напоминает Литовкин.

Подберезкин назвал возможные сроки завершения спецоперации:

— У меня непопулярная точка зрения. Она заключается в том, что Россия в середине августа разгромит ВСУ, Украина потерпит военное поражение, и это приведет к ее политической капитуляции.