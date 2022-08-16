Интервалы движения поездов на Сокольнической линии метро увеличили из-за проверки состава

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Интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена временно увеличили для проверки состава. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 16 августа.

— На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — говорится в сообщении.

После в дептрансе добавили, что движение составов вводится в график.

9 августа в Московском метрополитене человек упал на пути. Из-за инцидента на северном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы между поездами.

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.