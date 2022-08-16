Bloomberg: европейцы начали забывать об Украине из-за резкого подорожания жизни

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Европейцы все меньше думают об Украине и все больше о своем благополучии на фоне резкого подорожания жизни. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Bloomberg.

— Ситуация не улучшается, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Великобритания, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии, — говорится в публикации.

Решимость и единство Запада в вопросе поддержки Киева будут ослабевать по мере наступления холодов, считают авторы. Западным политикам остается только уверять своих граждан в необходимости запастись терпением перед будущими трудностями, передает РИА Новости.

Накануне глава германской Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что уже этой осенью всю ФРГ охватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом. По словам политика, к протестам также призывают в Австрии, Великобритании и во Франции. Рост цен на энергоносители привел к тому, что вся Европа скоро будет охвачена массовыми протестами. К этому также ведет инфляция в европейских государствах и ошибочная политика их лидеров.

До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку».