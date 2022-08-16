Журналиста «МК» Сперанского отпустили из полиции

Фото: Вечерняя Москва

Журналиста-расследователя «Московского комсомольца» Льва Сперанского отпустили из полиции и везут домой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил его адвокат Александр Самухов во вторник, 16 августа.

Самухов подчеркнул, что Сперанский находится в статусе свидетеля. Журналист сам неоднократно заявлял, что его задержание связано с уголовным делом о клевете и вымогательстве у бизнесмена Алишера Усманова и казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева.

До этого сообщалось, что в квартиру Сперанского прибыли следователи. Они забрали его телефон, а также не разрешили журналисту выйти на связь с начальством и адвокатом.

Позже «МК» опубликовало видео с журналистом. На нем Сперанский заявил, что к нему приходили следователи и инкриминировали ему дела о клевете и вымогательстве 50 тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудник «МК» рассказал, что у него изъяли флешки и ноутбук. Также, по словам расследователя, на него и его беременную жену оказывали давление: не позволили вывести детей из дома или вызвать скорую жене.