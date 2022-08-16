ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

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Украинская армия обстреляла контейнеры с ядерными отходами на Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, снаряды разорвались совсем близко с контейнерами — на расстоянии от 50 до 200 метров. Ближайший упал в десяти метрах от бочки с отходами.

— Площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, — цитирует Рогова ТАСС.

Все это спровоцирует заражение и выброс отходов. Политик добавил, что ранее ВСУ уже нанесли несколько десятков выстрелов непосредственно по системе охлаждения станции.

До этого украинские войска начали обстреливать город Энергодар в Запорожской области, чтобы спровоцировать ответный огонь.

Накануне в российском Минобороны сообщили, что командование Вооруженных сил Украины готовит новые масштабные провокации в районе ЗАЭС.