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Минобороны: ВСУ готовят новые провокации в районе Запорожской АЭС

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ готовят новые провокации в районе Запорожской АЭС
Фото: depositphotos

Командование Вооруженных сил Украины готовит новые масштабные провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, для осуществления провокаций отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты прибыл в Никополь Днепропетровской области. В настоящее время с этой целью там находится до тысячи военнослужащих.

Украинские военные снабжены специальными комплектами защитного снаряжения для действий во время радиоактивного загрязнения местности. Кроме того, войска располагают оборудованием для РХБ-разведки и контроля, передает RT.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую АЭС.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

Украина Россия провокация АЭС Минобороны
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