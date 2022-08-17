В крымском парламенте заявили об активизации крымской агентуры на полуострове

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Председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов на севере полуострова, заявил, что агентура киевского режима на территории Крыма получила сигнал активизироваться.

По словам политика, детально обстоятельства происшествия под Джанкоем выяснит следствие, однако является очевидным тот факт, что «агентура террористического киевского режима» получила сигнал на активизацию.

— Поскольку на большие дела она (агентура, - ред.) не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости, — заметил Константинов на своем канале в Telegram.

По мнению главы крымского парламента, существование нынешнего киевского режима опасно для России и для всего человечества. Самой эффективной и своевременной мерой противодействия этому режиму политик назвал нанесение ударов по «центрам принятия решений».

Константинов уверен, что киевские власти могут использовать Крым для расширения географии собственных преступлений, которые можно будет обменять на возможность получить новую помощь западных стран.

Накануне на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.