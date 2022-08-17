Дочь Заворотнюк стала раздавать одежду онкобольной матери

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Поклонники в последнее время все серьезнее беспокоятся о здоровье больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Слухи об ухудшающемся самочувствии артистки укрепились после решения ее дочери Анны раздать одежду матери нуждающимся.

— Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница, — приводит слова Анны портал «7Дней».

Не так давно 26-летняя девушка призналась, что состояние здоровья ее матери все еще очень плохое. Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием в окружении своих близких, которые надеются на скорое выздоровление артистки.

В начале августа журналисты со ссылкой на источники, близкие к семье болеющей знаменитости сообщали, что терапия, которую проходила Заворотнюк, перестала помогать, а ее состояние критическое.

Слухи об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подогрел тот факт, что ее супруг, фигурист Петр Чернышев, в течение долгого времени не выходит на лед. Он не стал участвовать в летних гастролях шоу Татьяны Навки.