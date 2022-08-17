Новые резиденты технополиса «Москва» инвестируют в производство более пятнадцати миллиардов рублей

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Компании, получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году, инвестируют в свои производства более пятнадцати миллиардов рублей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский во вторник, 16 августа.

— Четырнадцать резидентов, которые присоединились к особой экономической зоне Москвы за последний год, планируют вложить в развитие производств более 15 миллиардов рублей до 2026 года. Кроме того, они создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях в сфере электроники, IT, биомедицины, — заявил Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев в свою очередь подчеркнул, что резиденты технополиса получают налоговые льготы. На данный момент их общий объем превысил четыре миллиарда рублей.

До этого Овчинский сообщил, что более 650 компаний приобрели металлорежущие инструменты, произведенные резидентом технополиса «Москва». Среди клиентов резидента ОЭЗ — предприятия машино- и автомобилестроения, а также металлургической и нефтегазовой отраслей.