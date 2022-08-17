Съезд с Московского скоростного диаметра на Южную рокаду завершили наполовину

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кантемировская улица, 29к2 Карта всех событий

Готовность съезда с южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Южную рокаду в сторону Котляковской улицы составляет 50 процентов. Об этом в среду, 17 августа, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время строители ведут работы по сооружению опор, сборке и монтажу металлоконструкций на временные опоры и устройству подходов к путепроводу, — рассказал он.

Руководитель департамента отметил, что эстакада, которая станет частью Южной рокады, возводится на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Ее длина составит 504 метра. Движение по ней будет осуществляться по двум полосам в одном направлении.

В общей сложности на этом участке рокады появится две эстакады основного хода и три съезда. Также будут построены три подземных пешеходных перехода: возле дома 29, корпуса 2; дома 17, корпуса 1; дома 3, корпуса 3 на Кантемировской улице. Общая протяженность новых дорог превысит 9 километров.

— Общая протяженность Южной рокады по прямой — 40 километров. Из них построено и введено в эксплуатацию 32 километра, что составляет 80 процентов от общей длины, — цитирует Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава ведомства сообщал, что наполовину завершено строительство эстакады-съезда с дублера улицы Люблинской на южный участок МСД.