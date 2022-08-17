Диетолог перечислила продукты, которые замедляют старение

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Продукты с высоким содержанием антиоксидантов позволяют сохранить молодость. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова.

— Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз за счет большого количества эфирных масел и флавоноидов содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества, — отметила она.

Также, по словам эксперта, замедлить процесс старения помогают овощи. При этом она посоветовала не покупать экзотические плоды, а отдать предпочтение привычным российскому покупателю овощам. Наиболее полезны в этом отношении листовые овощи, уточнила эндокринолог. Большое количество антиоксидантов и эфирных масел содержится в шпинате и брокколи, пояснила она.

Также диетолог порекомендовала добавить в рацион продукты с полиненасыщенными кислотами, которые помогают поддержать красоту и здоровье. К таковым она отнесла растительные масла, в том числе оливковое, кунжутное и масло из тыквенных семечек.

Кроме того, люди, желающие надолго сохранить молодость, должны регулярно употреблять рыбу жирных сортов, например, форель, семгу, скумбрию, сардины и горбушу. Филиппова напомнила, что они богаты различными фракциями омега-3, передает Пятый канал.

До этого эндокринолог назвала продукты, которые ускоряют процесс старения организма. По ее словам, ухудшить состояние кожи и организма в целом могут продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, простые углеводы и консервы.