Синоптик объяснила появление гари от рязанских пожаров в Москве

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Причиной запаха гари, который добрался до столицы из Рязанского региона, стали восточный ветер и антициклон. Об этом в среду, 17 августа, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Сейчас дуют ветра восточного направления. Так что, подчиняясь воздушным потокам, дымы от возгорания в Рязанской области могли добраться до Москвы, — отметила она.

По словам специалиста, еще одной причиной распространения неприятного запаха является антициклон. Особенность циркуляции в нем воздуха заключается в том, что верхние слои опускаются, прижимая к поверхности земли пришедшие с востока продукты горения и не давая им рассеиваться в атмосфере, передает «Москва 24».

До этого пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства сообщила, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области, который был локализован.

В столичном МЧС заявили, что причиной запаха гари в столице могут быть три очага лесных пожаров в Рязанском регионе. В ведомстве подчеркнули, что в Москве в настоящее время нет возгораний, из-за которых мог бы возникнуть неприятный запах.