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В инспекции труда рассказали, можно ли рассчитывать на сокращенный рабочий день в жару

Ирина Игнатенко
Общество
В инспекции труда рассказали, можно ли рассчитывать на сокращенный рабочий день в жару
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В государственной инспекции труда рассказали, что при аномальной жаре россияне могут рассчитывать на сокращенный рабочий день.

Согласно санитарным правилам и нормам, температура на рабочих местах в помещениях не должна превышать показатели в 25-28 градусов в зависимости от показателей влажности воздуха. Многие офисы оборудованы кондиционерами, что делает условия работы более комфортными, однако устройство может выйти из строя.

— При повышении температуры в помещении до плюс 28,5 градусов рабочий день сотрудников должен быть сокращен на один час. Если показатели достигли плюс 29 градусов — на два часа, а если плюс 30,5 — на четыре часа. Имеют значение и условия труда. Так, если работа связана с ходьбой и постоянным движением, регулярными физическими нагрузками, переносом тяжестей, то требовать сокращения рабочего времени можно уже при температуре плюс 26,5 градусов, — пояснили сотрудники инспекции в комментарии «Невским новостям».

Руководитель должен зафиксировать превышение показателей, составить протокол и на его основании издать указ о сокращении рабочих часов.

Аномальная жара в большинстве районов города и Ленинградской области сохранится до 20 августа, сообщили в МЧС. Температура воздуха превышает 30 градусов, передает ФАН.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» дал прогноз погоды во второй половине августа.

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