Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле осуществляется по всем четырем полосам. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 17 августа.

— Движение восстановлено, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Проезд по тоннелю был затруднен из-за аварии.

ДТП, о котором идет речь, произошло в среду, 17 августа. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Момент аварии попал на видео.