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Политолог назвал условие запуска «Северного потока — 2»

Ирина Игнатенко
Экономика
Политолог назвал условие запуска «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Власти Германии будут вынуждены согласиться на запуск газопровода «Северный поток — 2», когда в стране начнутся глобальные экономические проблемы. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян в среду, 17 августа.

Он отметил, что Германии грозит серьезный экономический кризис. По мнению политолога, удар по немецкой экономике способен быть такой силы, что нынешнее правительство могут отправить в отставку.

После смены власти можно будет вернуться к вопросу запуска «Северного потока — 2», считает он. Газопровод идет от России в Германию по дну Балтийского моря.

Планировалось, что ежегодная прокачка газа по нему составит около 55 миллиардов кубометров. В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц приостановил сертификацию проекта.

Кроме того, главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky допустил, что Германия может «позорно» запустить «Северный поток — 2» осенью или зимой в связи с ухудшением ситуации с запасами газа в стране, передает RT.

До этого немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток — 2», так как отказ от российского газопровода невыгоден стране.

Северный поток — 2 Германия Энергетика
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