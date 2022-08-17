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Израиль в полном объеме восстановил дипломатические отношения с Турцией

Георгий Соланович
В мире
Израиль в полном объеме восстановил дипломатические отношения с Турцией
Фото: Pixabay

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений между государствами в полном объеме. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера в среду, 17 августа.

— После телефонного разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения, — говорится в сообщении.

Лапид подчеркнул, что восстановление дипотношений между государствами является для Израиля важным активом в плане экономической и региональной стабильности. Он добавил, что власти и дальше намерены «укреплять международный статус Израиля в мире», передает РБК.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет», направленную против террористической группировки «Исламский джихад»*. Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

7 августа Лапид заявил, что военная операция «Рассвет» достигла своих целей. Канцелярия премьера сообщила, что он тогда же посетил Южный военный округ и район на границе с сектором Газа.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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