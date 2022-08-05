Израиль начал операцию «Рассвет» в секторе Газа против группировки «Исламский джихад»

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Израильская армия начала в секторе Газа операцию «Рассвет». Она направлена на пресечение действий террористической группировки «Исламский джихад*». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

— Пресс-секретарь Армии обороны Израиля объявил, что название операции против террористических целей палестинской группировки «Исламский джихад» — «Рассвет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля. Они охватывают территорию в радиусе 80 километров от сектора Газа, передает ТАСС.

16 июля сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО. Снаряды оказались выпущены террористами в направление израильских граждан.

До этого стало известно, что ВВС Израиля атаковали аэропорт в Дамаске. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает агрессию израильского правительства.

*Террористическая организация, запрещена в России.