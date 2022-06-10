В МИД РФ решительно осудили авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Фото: МИД РФ

Россия решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 10 июня.

— Вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР (Сирийская Арабская Республика — прим. «ВМ») в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры, — заявила Захарова.

По ее словам, действия Израиля безответственны и создают риски для международного авиасообщения. Кроме того, под угрозой находятся жизни гражданских. МИД России потребовал прекратить подобные действия, передает РИА Новости.

ВВС Израиля атаковали аэропорт в Дамаске 10 июня. До этого о взрывах в сирийской столице сообщали 9 февраля. Позднее на севере Израиля в городе Умм-эль-Фахм и его окрестностях на севере Израиля сработали сирены тревоги. В это же время сирийские государственные СМИ сообщили о предполагаемом израильском авиаударе недалеко от Дамаска.