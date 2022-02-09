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В столице Сирии слышны взрывы

Виктория Храменкова

В мире
В столице Сирии слышны взрывы
Фото: https://www.facebook.com/mod.gov.sy

В сирийской столице Дамаске были слышки сильные взрывы. Об этом стало известно в среду, 9 февраля, передает РИА Новости.

Позднее на севере Израиля в городе Умм-эль-Фахм сработали сирены тревоги, которые предупреждают о озможном ракетном обстреле.

— Сирены прозвучали в Умм-эль-Фахме и его окрестностях на севере Израиля в то время, как сирийские государственные СМИ сообщили о предполагаемом израильском авиаударе недалеко от Дамаска, — пишет издание Jerusalem Post.

18 января замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что террористы из Идлибской зоны деэскалации, по сведениям сирийских властей, планируют теракты в портах Тартус и Латакия.

3 января СМИ сообщили, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным Reuters, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую город.

Повреждение станции подтвердил неназванный источник в ООН. Он заявил, что подобные действия ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе. Агентство также уточнило, что по контролируемому повстанцами анклаву нанесли ряд авиаударов, в том числе по фермам, расположенным рядом с турецкой границей.

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