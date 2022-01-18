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Боевики запланировали проведение терактов в двух портах в Сирии

Иван Юминов

В мире
Боевики запланировали проведение терактов в двух портах в Сирии
Фото: Минобороны РФ

Террористы из Идлибской зоны деэскалации, по сведениям сирийских властей, планируют теракты в портах Тартус и Латакия. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев во вторник, 18 января.

— По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия, — рассказал военный.

Командование российской базы «Хмеймим» организовало круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающую к нему территорию города Латакия, уточнил он. Полиция использует бронеавтомобили «Патруль» и «Тигр», а с воздуха ситуация контролируется беспилотниками ВКС, приводит слова Журавлева РИА Новости.

3 января СМИ сообщили, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным Reuters, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую город.

Повреждение станции подтвердил неназванный источник в ООН. Он заявил, что подобные действия ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе. Агентство также уточнило, что по контролируемому повстанцами анклаву нанесли ряд авиаударов, в том числе по фермам, расположенным рядом с турецкой границей.

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