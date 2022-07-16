Израильская армия сообщила о перехвате выпущенной из сектора Газа ракеты

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Две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила израильская армия.

— Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля — прим. «ВМ»), — передает сообщение РИА Новости.

В июне ВВС Израиля атаковали аэропорт в Дамаске. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает агрессию Израиля.

По ее словам, действия Израиля безответственны и создают риски для международного авиасообщения. Кроме того, под угрозой находятся жизни гражданских.

Позднее стало известно, что армия обороны Израиля ведет огонь по местоположению радикалов в секторе Газа после ракетного обстрела израильской территории.

До этого о взрывах в сирийской столице сообщали 9 февраля. Позднее на севере Израиля в городе Умм-эль-Фахм и его окрестностях на севере Израиля сработали сирены тревоги. В это же время сирийские государственные СМИ сообщили о предполагаемом израильском авиаударе недалеко от Дамаска.