Израильская армия заявила об ударах по целям радикалов в секторе Газа

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Армия обороны Израиля ведет огонь по местоположению радикалов в секторе Газа после ракетного обстрела израильской территории. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее Армия обороны Израиля атакует цели в секторе Газа, — сказано в сообщении Telegram-канала израильских военных.

В пятницу, 10 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.

По ее словам, действия Израиля безответственны и создают риски для международного авиасообщения. Кроме того, под угрозой находятся жизни гражданских. МИД России потребовал прекратить подобные действия.

Также в материале «Вечерней Москвы» оценили шансы Киева получить «Железный купол». Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский считает, что Израиль, скорее всего, не будет поставлять Украине системы ПВО «Железный купол», так как там процветает нелегальная торговля оружием.

По его мнению, продав «Железный купол» Украине, Израиль рискует лишиться своих технологических секретов.