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Премьер Израиля заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа

Евгений Белоусов
В мире
Премьер Израиля заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа
Фото: Unsplash

Военная операция «Рассвет», начатая против террористической группировки «Исламский джихад»*, достигла своих целей. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

— Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию, — заявил он.

Канцелярия премьера сообщила, что Лапид посетил сегодня Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Он и министр обороны Израиля Бени Ганц провели оперативное совещание по оценке ситуации с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави, передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обострение ситуации вокруг сектора Газа. Она заявила, что стороны палестино-израильского конфликта должны проявить сдержанность и не допустить эскалации вооруженных действий в секторе Газа.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет». Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

Вскоре стало известно, что Израиль намерен призвать до 25 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Они будут направлены на усиление сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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