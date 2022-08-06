Захарова отреагировала на обострение ситуации вокруг сектора Газа

Фото: МИД РФ

Стороны палестино-израильского конфликта должны проявить сдержанность и не допустить эскалации вооруженных действий в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 6 августа.

— Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, — сказала она.

Дипломат добавила, что ситуация вызывает глубокую озабоченность. Москва сохранит принципиальную и последовательную позицию, отраженную в соответствующих резолюциях Генассамблеи и Совбеза ООН, передает слова Захаровой сайт МИД.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет», она направлена на пресечение действий террористической группировки «Исламский джихад»*. Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

Вскоре стало известно, что Израиль намерен призвать до 25 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Они будут направлены на усиление сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления.

*Запрещенная в России террористическая организация.