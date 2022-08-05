Израиль призовет до 25 тысяч резервистов из-за эскалации в секторе Газа

Фото: IDF Spokesperson Unit / CC BY 2.0

Израиль намерен призвать до 25 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил глава израильского минобороны Бени Ганц в пятницу, 5 августа.

— На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тысяч бойцов резерва для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления, — цитирует Ганца РИА Новости.

Военные наносят удары по сектору Газа, в 80-километровой зоне вокруг территории действий введен режим ЧП.

До этого сообщалось, что Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет», она направлена на пресечение действий террористической группировки «Исламский джихад»*. Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

16 июля стало известно, что из сектора Газа были выпущены две ракеты, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО. Снаряды оказались выпущены террористами в направлении израильских граждан.

*Запрещенная в России террористическая организация.