Новый объединенный автобусный маршрут появится на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Таможенный проезд Карта всех событий

Автобусные маршруты № 859 и 987 с 20 августа объединятся в один новый. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Новый объединенный маршрут № 987 позволит добраться до филиала № 6 в Карачарове без пересадок, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Причиной создания нового объединенного маршрута стал ремонт Диагностического центра № 3, филиала № 3 в Таможенном проезде, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что 21 августа в связи с проведением полумарафона «Лужники» движение транспорта будет перекрыто на ряде дорог столицы. Ограничения будут действовать с 06:30 до 12:30.

Также стало известно, что в период с 13 по 28 августа будет временно ограничен проезд на Каширском шоссе. Уточняется, что перекрытие коснется участка от дома 49 по Каширскому шоссе до Каспийской улицы.

Маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» не будет работать по пятницам с 12 августа. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут работать на более популярных маршрутах.