Более пяти тысяч заключенных работают на стройках в России

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На российские стройки привлекли более пяти тысяч заключенных. Об этом в среду, 17 августа сообщил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров.

— Было создано 114 исправительных центров, больше пяти тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо, — заявил он.

По словам Быстрова, это был эксперимент, который ассоциация провела совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, передает РИА Новости.

В конце июля руководство ГУ ФСИН по Свердловской области предложило заменить товары ушедшей из России шведской компании IKEA продукцией заключенных.

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных свердловского управления ФСИН Иван Шарков сказал, выступая на выставке продукции заключенных в Екатеринбурге, что в мастерских и производственных цехах колоний изготовляют мебель не хуже известного бренда.

Минюст утвердил новые правила условий содержания в СИЗО и колониях. Так, в соответствии с ними будет обеспечена приватность при установлении санузлов и расширен перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету.