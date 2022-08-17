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В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка

Георгий Соланович
Экономика
В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка
Фото: Пресс-служба Госдумы

При рождении третьего ребенка следует списывать ипотечный кредит. С таким предложением выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в среду, 17 августа.

— А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась — можно, — заявила Буцкая.

Она предположила, что данная мера может финансовую проблему большинства российских семей даже лучше, чем предложение выплачивать семье миллион рублей после рождения третьего ребенка, передает РИА Новости.

С предложением выплачивать один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей выступила Общественная палата РФ. Данная инициатива уже направлена в профильную рабочую группу Госсовета. Также авторы предлагают увеличить ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей до уровня прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Также для представленных к награде многодетных мам устанавливается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

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