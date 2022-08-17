МИД России сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем

Фото: МИД РФ

Товарооборот между Россией и Китаем в этом году растет колоссальными темпами. Об этом в среду, 17 августа, сообщил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

— С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиардов долларов. В этом году он растет колоссальными темпами, — заявил он.

За последние пару десятков лет между Москвой и Пекином образовалась комплексная система двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах, сказал Биричевский в эфире телеканала «Россия 1».

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.

В июне ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сообщил, что на уровне государства Китай поддерживает расчеты с Россией в юанях, при этом частные китайские банки менее охотно сотрудничают с РФ. Отказ от использования национальных валют в торговле между Россией и Китаем мог бы привести к полному прекращению экономического сотрудничества.