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Власти Германии допустили серьезную ошибку, введя санкции в отношении России. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в среду, 17 августа.

— Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине, — заявил Эрнст.

Он добавил, что из-за нехватки топлива и газа никто в Германии не сможет пережить грядущую зиму без потерь. Кроме того, из-за высокой инфляции в ФРГ уже сейчас страдают не только люди с низким доходом, но и обеспеченные слои населения.

Россия же, подчеркнул депутат, только выиграет от санкций, так как она уже нашла возможности для поставок в Индию и Китай. Эрнст призвал власти Германии сесть с Россией за стол переговоров и запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы пережить холодную зиму, передает РИА Новости.

До этого немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2», так как отказ от российского газопровода невыгоден стране. Он считает, что его запуск, напротив, расстроит планы президента России Владимира Путина.