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Столтенберг назвал условие вмешательства НАТО в ситуацию в Косове

Георгий Соланович
В мире
Столтенберг назвал условие вмешательства НАТО в ситуацию в Косове
Фото: flickr/nato

Вооруженные силы НАТО в Косове (KFOR) готовы вмешаться в ситуацию в регионе в том случае, если она вновь обострится. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 17 августа.

— НАТО продолжает внимательно наблюдать за ситуацией. Наши силы KFOR продолжают действовать в соответствии с мандатом ООН, — сказал чиновник.

Силы KFOR будут готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, цитирует Столтенберга ТАСС.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова даже для сербов.

Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики. Так, 1 августа руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября 2022 года.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который должен был быть введен 1 августа и вызвал недовольства в крае.

Косово Йенс Столтенберг НАТО Сербия
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