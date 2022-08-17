«Гнать поганой метлой»: Борисова назвала маму Королевой предательницей

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Телеведущая Дана Борисова раскритиковала Людмилу Порывай, мать певицы Наташи Королевой.

На концерте Ирины Билык в Майами певица оскорбила зятя Порывай, актера и певца Сергея Глушко (Тарзана). Та только посмеялась над этим и никак не заступилась за родственника.

— Мама Наташи Королевой — это как раз тот вариант подлецов, которые рассчитывают усидеть на двух стульях, — заявила Борисова.

Такое поведение матери, заметила Борисова, стоит обсудить с самой Королевой. Телеведущая уверена, что россияне, которые позиционируют себя беженцами за рубежом, на самом деле пытаются получить какие-то бонусы от иностранного государства.

— Вот тот момент, когда надо сейчас определиться со своей позицией, — либо да, либо нет. Остальных гнать поганой метлой, — передает слова Борисовой Пятый канал.

Мать Королевой давно живет в Майами, где получает хорошую пенсию и имеет свое жилье около океана. Недавно она пришла на концерт украинских звезд в Америке с шарфиком в виде сине-желтого флага. Когда ее пригласили на сцену, Порывай прыгала и выкрикивала националистические лозунги.

До этого сообщалось, что саму Королеву заподозрили в тайном побеге в США. Передвижения певицы не остались незамеченными, поскольку она похвасталась видами на Нью-Йорк в соцсетях. Подписчики сразу же накинулись с критикой, обвинив звезду в бегстве за границу.