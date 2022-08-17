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Росстат перечислил наиболее подешевевшие в России продукты

Елена Самойлова
Экономика
Росстат перечислил наиболее подешевевшие в России продукты
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дефляция в России с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13 процента, а с начала года цены выросли более чем на 10 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата в среду, 17 августа.

При этом большинство продуктов, представленных в списке ведомства, подешевели. Лидерами недели стали пшено и гречка — цены на них упали на 1,08 и 0,67 процента соответственно.

Первым по росту цен остался сахар: его стоимость увеличилась на 0,69 процента. Кроме того, продолжается обвал цен на овощи и фрукты. Так, огурцы подешевели на 6,4 процента, свекла — на 6 процентов, картофель и морковь — на 5,4 и 5,3 процента, а капуста и помидоры — на 5 и 4,2 процента, отмечается на сайте Росстата.

12 августа в ЦБ сообщили, что в следующем году может произойти сценарий, при котором российская экономика покажет значительный рост. Отмечается, что в случае удачного развития событий уровень годовой инфляции вернется к близкому к целевому показателю в четыре процента.

13 августа российские рестораторы сообщили о замене импортной рыбы и морепродуктов на отечественные, но при этом отметили резкий рост цен на данную продукцию. Уточняется, что местами цена увеличилась на 40–50 процентов.

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