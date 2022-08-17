Москва вдвое увеличит помощь для локализации пожаров в Рязанской области

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Группировка сил и средств, направленная Москвой для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области, увеличена вдвое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 17 августа.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, будет увеличена вдвое. Кроме того, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А, вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды, — сказал представитель мэрии.

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Помимо этого, на помощь отправлены сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. При ликвидации возгораний задействован пожарно-спасательный комплекс «Водолей», способный подавать воду для со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра, передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний.

Позже стало известно, что задымление постепенно рассеивается. Рослесхоз имеет доступ ко всем лесопожарным камерам, которые передают данные в режиме реального времени.