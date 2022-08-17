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Москвичей предупредили о возможном появлении запаха гари 18 августа

Елена Самойлова
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Москвичей предупредили о возможном появлении запаха гари 18 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кратковременное появление в Москве запаха гари из-за лесных пожаров в Рязанской области возможно ночью и утром 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосэкомониторинг» в среду, 17 августа.

— По предварительному прогнозу, 17 и 18 августа сохранится юго-восточное направление переноса воздушных масс. В ночные и утренние часы вероятно повышение концентраций с возможным кратковременным появлением запахов гари в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

При этом днем уровень загрязнения атмосферы снизится, отмечается в Telegram-канале ведомства.

17 августа в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре стало известно, что группировка сил и средств, направленная Москвой для локализации ландшафтных пожаров, была увеличена вдвое.

Так, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А. Помимо этого, на помощь отправлены сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.

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