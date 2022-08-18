Диетолог Русакова рассказала о специях, которые позволят человеку меньше есть

Фото: shutterstock

Цитрусовые ароматы, мята, имбирь и корица могут помочь человеку во время диеты, снижая аппетит, нормализуя пищеварение, нервную систему, улучшая кровообращение и утоляя голод. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она заметила, что корица способствует снижению веса, поскольку ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладким продуктам. Эта специя идеальна для низкокалорийных десертов.

По словам специалиста, на диете важно поддерживать пищеварение в норме. Мята же обладает приятным ароматом, благотворно влияет на нервную систему и успокаивает. Также чай с добавлением этого растения способствует очищению кишечника, что очень важно, поскольку на диете часто наблюдаются проблемы со стулом.

В интервью URA.RU диетолог призвала обратить внимание на имбирь, который стимулирует организм к очищению, снижает холестерин и улучшает кровообращение. Все вышеуказанные продукты могут сработать только в комбинации с правильным питанием и спортом, резюмировала специалист.

Накануне диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова заявила, что продукты с высоким содержанием антиоксидантов позволяют сохранить молодость.