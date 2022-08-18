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Психолог назвал признак скорого расставания в отношениях

Анастасия Колоскова
Общество
Психолог назвал признак скорого расставания в отношениях
Фото: shutterstock

Часто появляющееся желание отдохнуть от партнера может говорить о том, что чувства между влюбленными угасают. Об этом рассказал психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев.

— Людям нужны новые впечатления и, в том числе, впечатления отсутствия рядом любимого человека. Это помогает нам вспомнить, почему мы вместе, обновить отношения. Но, конечно, если у вас на регулярной основе возникает желание отделиться от вашего партнера, побыть в одиночестве, получить какие-то новые впечатления, то это уже звоночек нехороший, — убежден специалист.

Он отметил, что причины желания отдохнуть от избранника могут быть различными. К примеру, несовпадение взглядов, разный уровень развития личности или неготовность к серьезным отношениям.

Психолог подчеркнул, что при здоровых отношениях пара является «слаженной командой», в которой обоим партнерам интереснее находиться, чем с кем бы то еще. При этом Невеев признает, что каждая семья — это индивидуальный случай и общей инструкции для всех не существует, передает Ura.ru.

До этого психолог Алевтина Кузьмина объяснила, как помочь пережить любовную драму подростку.

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