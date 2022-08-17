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«Проявите терпение»: психолог объяснила, как помочь подростку пережить любовную драму

Ирина Игнатенко
Общество
«Проявите терпение»: психолог объяснила, как помочь подростку пережить любовную драму
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Подросток, впервые столкнувшийся с переживаниями по поводу разрыва отношений, нуждается в помощи самых близких людей — родителей. Им нужно проявить терпение и понимание в этот непростой период. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Алевтина Кузьмина.

По ее словам, в первую очередь важно понять, готов ли делиться подросток переживаниями с родителями. Часто в этот момент школьники замыкаются в себе или предпочитают обсуждать личные проблемы со сверстниками. Родителям в этом случае не стоит настаивать и приставать с расспросами.

— Самое главное со стороны взрослых в этой ситуации проявить терпение. Не стоит говорить, что у него таких вторых половинок будет еще много или о том, что все будет хорошо. Репликами такой направленности вы обесцениваете переживания, — отметила она в комментарии Life.ru.

С подростком стоит поделиться собственными переживаниями, когда у вас был аналогичный любовный опыт. Осознание, что родители проходили через похожую ситуацию, способны понять личные проблемы, формирует мостик доверия.

Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат Рамиль Гарифуллин рассказал, как помочь игроманам избавиться от зависимости.

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