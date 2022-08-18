Около 1,5 тысячи пациентов в сутки смогут принять скоропомощные комплексы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве в рамках масштабного развития мединфраструктуры ведется создание шести скоропомощных стационарных комплексов, в которых получить экстренную помощь в соответствии с мировыми стандартами смогут порядка 1,5 тысячи человек в сутки. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель главы столичного департамента здравоохранения Алексей Токарев.

— В Москве продолжается беспрецедентное по своему масштабу строительство новых учреждений здравоохранения. Одним из важнейших проектов является запуск шести скоропомощных стационарных комплексов в разных районах города, — отметил он.

По словам Токарева, планировка и внутренняя логистика комплексов позволят снизить до минимума время от момента обращения пациента до начала оказания ему помощи. Он подчеркнул, что прием будет организован по принципу «врач к пациенту». В этом случае у больных нет необходимости ходить по кабинетам, так как специалисты будут сами приходить к ним и проводить все необходимые обследования.

Замглавы департамента уточнил, что каждый из скоропомощных комплексов сможет принять до 200, а при экстренной необходимости и до 300 неотложных пациентов в день, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители столицы в этом году стали в 1,5 раза чаще прибегать к помощи чат-ботов для того, чтобы оставить жалобы на здоровье накануне приема у врача.