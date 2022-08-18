В Россельхознадзоре раскрыли способы подмены мяса в детских сосисках

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о способах подмены мяса в детских сосисках.

По его словам, качество многих продуктов улучшилось после введения государственных систем контроля, благодаря которым можно выявлять случаи фальсификации и подмены сырья. При этом предприниматели все еще находят способы обмануть систему.

Глава ведомства добавил, что новые системы контроля позволяют установить, из чего именно состоит колбаса.

— Очень стыдно смотреть, когда там пишут «Сосиски детские. ГОСТ» или «Сервелат детский. ГОСТ», когда это не соответствует действительности, — отметил Данкверт.

Он пояснил, что некоторые производители добавляют в продукты легкие или трахеи вместо положенных 75 процентов мяса. Данные о нарушениях направляются главам регионов, которые собирают комиссию по незаконному обороту продукции, передает РБК.

В конце весны Центр изучения потребительского поведения Роскачества и аналитического центра исследования рынков НАФИ провели опрос среди россиян, касающийся оценки качества продуктов питания. 72 процента респондентов сообщили, что не заметили улучшения в продуктах. Отдельным пунктом система мониторинга указала перечень продуктов, входящих в основной рацион граждан. Выяснилось, что 89 процентов опрошенных практически всегда едят хлебобулочные изделия, колбасы, молочные продукты, крупы, макароны, яйца, овощи, фрукты, кондитерские изделия, рыбу и растительное масло. «Вечерняя Москва» попросила эксперта оценить, насколько такой рацион можно считать полезным.