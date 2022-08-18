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Трамваи трех маршрутов задерживаются на Ломоносовском проспекте

Полина Долганова
Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на Ломоносовском проспекте
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Трамваи №14, 26 и 39 задерживаются на Ломоносовском проспекте по техническим причинам. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В результате задержки транспорта маршруты были временно изменены.

Москвичам рекомендовали следить за объявлениями водителей, передали в Telegram-канале Дептранса.

Кроме того, маршрут трамвая № 40 — от МЦК Дубровка до Октябрьского трамвайного депо — по пятницам и выходным не будет работать с 12 августа. Об этом сообщили в четверг, 11 августа, в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на время ремонта путей трамваи будут работать на более востребованных маршрутах.

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