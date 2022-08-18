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Сергунина: На портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ открылись новые разделы

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: На портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ открылись новые разделы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Порталу архивно-библиотечного фонда ВДНХ исполнилось два года, а к этой дате там появились три новых раздела. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В новых разделах с фотографиями и статьями размещено уже больше трех тысяч снимков и газетных материалов, которые отражают жизнь целой эпохи. Желающие познакомиться с историей выставки могут найти там кадры с экспозициями прошлых лет и прочитать об их организаторах и участниках, — заявила она.

Один из новых разделов на сайте посвящен всем работникам выставки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В нем можно искать материалы по фамилии, имени и отчеству сотрудника, дате и месту рождения, должности и награде.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ

На странице отображается информация о боевом пути, ранениях и судьбе человека. Как отметил генеральный директор выставки Сергей Шогуров, новый раздел «Сотрудники ВДНХ — участники ВОВ» был открыт, чтобы почтить память работников выставки, ушедших в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии.

По словам Сергуниной, всего в фонде выставки уже хранится более 150 тысяч фотографий. Однако портал, как уточняется, продолжит пополняться.

Проект по оцифровке документов реализуется при поддержке Российского государственного архива экономики, а также благодаря помощи волонтеров. Также на сайте все еще работает раздел «Наградные материалы».

Благодаря ему можно получить информацию о своих родственниках, которых когда-либо награждали на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

Весной 2014 года на территории ВДНХ начались обширные ремонтные работы. За восемь лет специалисты отреставрировали 26 объектов культурного наследия, открыли 23 музейно-выставочных пространства и организовали десятки фестивалей и праздников.

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