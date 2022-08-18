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«Хороший сын»: Грачева рассказала, как родители бывшего мужа отреагировали на его поступок

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Хороший сын»: Грачева рассказала, как родители бывшего мужа отреагировали на его поступок
Фото: vk/mama_transformer

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки из ревности в конце 2017 года, рассказала «Вечерней Москве» о реакции его родителей на произошедшее. По ее словам, родители бывшего мужа решили, что их сына просто довели, сделав «что-то ужасное».

— Они считают, что он — хороший сын. А сделал это, потому что его довели, сделали что-то ужасное. Они извинялись только на камеру во время ток-шоу, лично — нет. С детьми они также не видятся. Я против этого, потому что они считают своего сына хорошим и оправдывают его поступок, — пояснила Грачева.

Также девушка рассказала «ВМ» как она живет после страшной трагедии, какую помощь оказывает жертвам домашнего насилия и почему современной России нужен соответствующий закон.

Семейная драма произошла в подмосковном Серпухове 11 декабря 2017 года. Дмитрий Грачев в приступе ревности вывез жену в лес и отрубил ей кисти обеих рук. После этого мужчина доставил искалеченную супругу в больницу, а сам сдался полиции. Врачи смогли сохранить Грачевой одну руку, а на вторую установили протез.

В сентябре 2018 года мужа Дмитрия Грачева лишили родительских прав, а 15 ноября того же года приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.

Адвокат девушки Мари Давтян, которая работает с делами о домашнем насилии более десяти лет, рассказала «Вечерней Москве» о судебном разбирательстве, о том, как сейчас живет Грачева, и о коллективном иске пострадавших от насилия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Родители Домашнее насилие Маргарита Грачева
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