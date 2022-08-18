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Все кофейни российского Starbucks откроются под брендом Stars Coffee в сентябре

Полина Долганова
Город
Все кофейни российского Starbucks откроются под брендом Stars Coffee в сентябре
Фото: vk/starscoffee_official
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 11 Карта всех событий

Первая кофейня российского Starbucks откроется на Новом Арбате в Москве 18 августа. Об этом сообщил совладелец сети общепита Антон Пинский.

Сеть откроется под брендом Stars Coffee.

— В Москве откроется одна кофейня под брендом Stars Coffee по адресу: улица Новый Арбат, дом 11. А в течение сентября откроются все 120 кофеен, — цитирует предпринимателя агентство городских новостей «Москва».

10 марта Starbucks закрыла кофейни в России в связи с ситуацией на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке».

Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса. О приобретении российских активов Starbucks недавно сообщил рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати). Он также анонсировал открытие первых точек: по его словам, ребрендинг не будет большим.

«Вечерняя Москва» в эксклюзивном материале попыталась разобраться в вопросе о том, каким будет новый Starbucks и каких нововведений следует ждать россиянам.

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