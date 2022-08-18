«Предатель народа»: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге

Фото: bundeskanzler.de

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали в ходе его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Об этом в четверг, 18 августа, пишет портал Focus.

В процессе выступления политика местные жители кричали «предатель народа» и требовали, чтобы Шольц ушел.

По данным СМИ, к такой акции призывали члены партий Левая и «Альтернатива для Германии», передает РИА Новости.

Германия имеет в запасе еще три месяца, чтобы предотвратить катастрофу из-за нехватки газа в зимний сезон. Такое мнение выразили обозреватели издания Bloomberg. В публикации говорится, что нерешительная политика канцлера Германии Олафа Шольца привела к столь плачевной ситуации в стране. Авторы статьи добавили, что попытки бундестага обеспечить альтернативные поставки энергетических ресурсов не увенчались успехом. Так, например, ФРГ не может рассчитывать на помощь Франции, которая обладает неисправными ядерными реакторами.

Недавно Шольц и его жена Бритта Эрнст выбросили в мусорный бак документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите «Большой семерки» (G7). Это выяснили соседи пары по дому, передает немецкий журнал Spiegel. По данным СМИ, жена канцлера вместе с черновиками и рабочими бумагами выбросила памятку с характеристиками лидеров стран «Семерки», которая также содержала и описания жен президентов.