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Минобороны РФ предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

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Минобороны РФ предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

В случае выброса 25 процентов содержимого хотя бы одного реактора атомной электростанции в Запорожье радиоактивные вещества могут накрыть Скандинавию и Прибалтику. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он показал карту с предполагаемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории станции в результате обстрелов ВСУ, передает РИА Новости.

Власти Украины 19 августа готовят резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Это может произойти тогда, когда Украину посетит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ планируют нанести артиллерийский удар по территории АЭС с огневой позиции в Никополе. Вину за случившееся киевский режим хочет переложить на Москву.

16 августа украинская армия обстреляла контейнеры с ядерными отходами на Запорожской атомной электростанции.

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