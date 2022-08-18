Более 90 эскалаторов отремонтировали в столичном метро с начала года

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С начала года в столичном метро специалисты отремонтировали 93 эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 18 августа.

— Благодаря планомерной работе график движения в мосметро выполняется на 99,99 процента, а интервалы в час пик составляют 90 секунд — это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира. Работы стараемся вести в ночные окна, чтобы не мешать движению, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, с начала года было отремонтировано 93 эскалатора, заменено свыше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал. Также специалисты обновили 140 километров кабеля и заменили более 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь, а также отремонтировали 55 установок местной вентиляции, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов сообщил, что благодаря установке дополнительных турникетов на станции метро «ЦСКА» ее пропускная способность выросла на 40 процентов. Так, раньше пассажиры могли потерять несколько минут, стоя в очереди на вход. В настоящее время пропускная способность входа на станцию выросла на две тысячи человек в час.