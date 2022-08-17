Пропускная способность станции метро «ЦСКА» увеличилась на 40 процентов

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Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Благодаря установке дополнительных турникетов на станции столичной подземки «ЦСКА» ее пропускная способность выросла на 40 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее пассажиры могли потерять несколько минут, стоя в очереди на вход. В настоящее время пропускная способность входа на станцию выросла на две тысячи человек в час.

— Мы запустили программу «Метро без очередей», чтобы в утренние и вечерние часы пик пассажиры могли быстрее проходить через турникеты. Задачу сделать метрополитен менее загруженным поставил и мэр Москвы Сергей Собянин, — отметил Максим Ликсутов.

Он добавил, что принятые меры помогли сделать менее загруженными вестибюли восьми станций столичного метрополитена. Среди москвичей были проведены опросы, многие отметили, что им понравились реализованные решения. Так, например, на станциях «Котельники», «Семеновская» и «Кожуховская» разрешили заходить через турникеты на выход, пишет РИАМО.

В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина продолжаются работы по строительству электродепо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил Дептранс Москвы.